Верховна Рада закрила першу сесію IX скликання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Верховній Раді завершилась перша сесія IX скликання, передає УНН.
Під час закриття сесії лунав Гімн України.
Нагадаємо, перше чергове засідання першої сесії почалося 29 серпня о 10:00. Таким чином тривалість засідання склала 16 годин.
Новообраний спікер ВРУ Дмитро Разумков оголосив про припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і заявив, що фракція “Слуга народу” буде працювати на правах коаліції. Руслан Стефанчук став першим віце-спікер ВРУ, а Олена Кондратюк — віце-спікером.
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У свою чергу, Президент України Володимир Зеленський в своєму посланні закликав нардепів працювати — інакше пообіцяв розпустити і це скликання парламенту.
Нагадаємо, ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора.
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Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.
Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.
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