Петиція про те, щоб залишити Супрун в МОЗ, набрала необхідну кількість голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Петиція, що закликає залишити Уляну Супрун в.о. голови Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів. Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента, де і розміщена петиція №22/058280-еп.
Петиція, яку зареєстрували 5 червня, має назву “Залишити Уляну Супрун керівником МОЗ з командою та продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров’я”.
У ній, на переконання автора петиції, зазначається, що команда Уляни Супрун почала бепрецедентну трансформацію системи охорони здоров’я.
“Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров’я по затвердженим планам до моменту відчуття незворотності процесів. Це занадто важливо для нас та наших дітей”, — йдеться у тексті петиції.
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Також автор наголосив на важливості профілактики та превентивної медицини.
“Десятиліттями система охорони здоров’я існувала для того, щоб лише лікувати, а не запобігати хворобам. Для людей й досі залишається звичкою відкладати візит до лікаря „на потім“ та лікувати хворобу вже коли вона з’явилася, а не запобігати її появі. Саме тому одним з ключових напрямків трансформації системи охорони здоров’я ще з 2016 року стала профілактика та превентивна медицина”, — написав автор петиції.
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“Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров’я згідно із затвердженим планом до моменту відчуття незворотності процесів. Це занадто важливо для нас та наших дітей”, — йдеться в петиції.
Нагадаємо, Кабмін у липні 2016 року призначив Супрун першим заступником міністра охорони здоров’я України. Відповідно до розпорядження Кабміну, з серпня 2016 року вона виконує обов’язки міністра охорони здоров’я України. У лютому 2019 року Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов’язки очільниці МОЗ. Однак, за кілька днів Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки в.о. голови МОЗ.