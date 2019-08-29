Петиція про те, щоб залишити Супрун в МОЗ, набрала необхідну кількість голосів

ukru
04:30 • 40979 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 118791 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 152930 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 142074 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 212646 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156011 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 187002 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 174239 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130695 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173606 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.9 м/с
39 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 70244 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 57487 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 68792 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 52394 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 50073 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 139833 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 212647 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 187002 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 174239 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 142358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 118791 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 103369 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 77067 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 126584 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 117202 перегляди
Актуальне
Петиція про те, щоб залишити Супрун в МОЗ, набрала необхідну кількість голосів

Петиція про те, щоб залишити Супрун в МОЗ, набрала необхідну кількість голосів

Київ • УНН

 • 12727 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Петиція, що закликає залишити Уляну Супрун в.о. голови Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів. Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента, де і розміщена петиція №22/058280-еп.

Петиція, яку зареєстрували 5 червня, має назву “Залишити Уляну Супрун керівником МОЗ з командою та продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров’я”.

У ній, на переконання автора петиції, зазначається, що команда Уляни Супрун почала бепрецедентну трансформацію системи охорони здоров’я.

“Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров’я по затвердженим планам до моменту відчуття незворотності процесів. Це занадто важливо для нас та наших дітей”, — йдеться у тексті петиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Супрун розповіла, чи хоче далі очолювати МОЗ

Також автор наголосив на важливості профілактики та превентивної медицини.

“Десятиліттями система охорони здоров’я існувала для того, щоб лише лікувати, а не запобігати хворобам. Для людей й досі залишається звичкою відкладати візит до лікаря „на потім“ та лікувати хворобу вже коли вона з’явилася, а не запобігати її появі. Саме тому одним з ключових напрямків трансформації системи охорони здоров’я ще з 2016 року стала профілактика та превентивна медицина”, — написав автор петиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд взяв ексміністра охорони здоров'я України Богатирьову під варту

“Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров’я згідно із затвердженим планом до моменту відчуття незворотності процесів. Це занадто важливо для нас та наших дітей”, — йдеться в петиції.

Нагадаємо, Кабмін у липні 2016 року призначив Супрун першим заступником міністра охорони здоров’я України. Відповідно до розпорядження Кабміну, з серпня 2016 року вона виконує обов’язки міністра охорони здоров’я України. У лютому 2019 року Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов’язки очільниці МОЗ. Однак, за кілька днів Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки в.о. голови МОЗ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,271.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.22