Суд взяв Богатирьову під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексміністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьової, передає кореспондент УНН.
Суд обрав запобіжний захід Богатирьовій у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 6 млн грн.
Нагадаємо, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ про обрання ексголові МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як пояснили у столичній прокуратурі, згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання внесене прокурором до Печерського райсуду Києва.
Нагадаємо, Раїсу Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).