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Суд взяв Богатирьову під варту

Суд взяв Богатирьову під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексміністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьової, передає кореспондент УНН.

Суд обрав запобіжний захід Богатирьовій у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ про обрання ексголові МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як пояснили у столичній прокуратурі, згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання внесене прокурором до Печерського райсуду Києва.

Нагадаємо, Раїсу Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Українські Національні Новини

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