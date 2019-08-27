Богатирьову затримали – офіційно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ексміністра охорони здоров‘я Раїсу Богатирьову дійсно затримали. Інформацію про це УНН підтвердив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Була затримана прикордонниками та передана до Національної поліції. Затримали в аеропорту “Жуляни”, — сказав Тракало.
Однак подробиці пообіцяв завтра.
Нагадаєм, Раїсу Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Генеральна прокуратура України від 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової у зв’язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.
Також Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги.