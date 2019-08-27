Богатыреву задержали - официально

"Была задержана пограничниками и передана Национальной полиции. Задержали в аэропорту "Жуляны", - сказал Тракало.

Однако подробности пообещал завтра.

Напомним, Раису Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины от 16 сентября 2016 обратилась в Печерский районный суд. Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемого Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении международной правовой помощи.