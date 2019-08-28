Клопотання про арешт Богатирьової надійшло до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“На виконання рішення суду Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту „Жуляни“, раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою”, — повідомила прессекретар.
Так, пояснила Максимець, у травні 2015 року Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про обрання екс-міністру МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
“Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду м. Києва. Час засідання буде визначено у ході автоматичного розподілу справ у суді”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, Богатирьову доставили до суду.