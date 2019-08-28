Рішення суду про арешт Богатирьової діє з 2015 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Рішення суду про заочний арешт ексміністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової було ухвалене ще 2015 року, повідомляє УНН.
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Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Богатирьової ще 20 березня 2015 року. Рішення суду діє з того часу.
Крім того, 23 липня 2015-го рішенням Печерського райсуду надано дозвіл на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Богатирьової.
Нагадаємо, кримінальне провадження проти ексміністра було відкрито 19 червня 2014 року. Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Як повідомляв УНН, 27 серпня ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову затримали українські правоохоронці.