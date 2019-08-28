Решение суда об аресте Богатыревой действует с 2015 года

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 46157 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 67346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123148 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133560 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123834 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126824 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129265 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153034 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151034 просмотра

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Актуальное
Решение суда об аресте Богатыревой действует с 2015 года

Решение суда об аресте Богатыревой действует с 2015 года

Киев  •  УНН

 • 11938 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Решение суда о заочном аресте экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой было принято еще в 2015 году, сообщает УНН.

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Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Богатыревой еще 20 марта 2015 года. Решение суда действует с тех пор.

Кроме того, 23 июля 2015 года решением Печерского райсуда предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в отношении Богатыревой.

Напомним, уголовное производство против экс-министра было открыто 19 июня 2014 года. Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНН, 27 августа экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву задержали украинские правоохранители.

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