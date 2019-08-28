Решение суда об аресте Богатыревой действует с 2015 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Решение суда о заочном аресте экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой было принято еще в 2015 году, сообщает УНН.
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Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Богатыревой еще 20 марта 2015 года. Решение суда действует с тех пор.
Кроме того, 23 июля 2015 года решением Печерского райсуда предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в отношении Богатыревой.
Напомним, уголовное производство против экс-министра было открыто 19 июня 2014 года. Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщал УНН, 27 августа экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву задержали украинские правоохранители.