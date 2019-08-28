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В суд не надходило клопотання про обрання запобіжного заходу Богатирьовій

В суд не надходило клопотання про обрання запобіжного заходу Богатирьовій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. До Печерського районного суду міста Києва не надходило клопотання про обрання запобіжного заходу екс-міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, пише кореспондент УНН.

“Ні, в нас ще нічого немає”, — повідомили у кримінальній канцелярії Печерського суду, на питання журналіста про те, чи є клопотання про арешт екс-міністерки.

Нагадаємо, Раїсу Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Варто нагадати, що ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову дійсно затримали. “Була затримана прикордонниками та передана до Національної поліції. Затримали в аеропорту “Жуляни”, — сказав речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

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