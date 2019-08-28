В суд не поступало ходатайство об избрании меры пресечения Богатыревой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Печерский районный суд города Киева не поступало ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, пишет корреспондент УНН.
“Нет, у нас еще ничего нет”, — сообщили в уголовной канцелярии Печерского суда, на вопрос журналиста о том, есть ли ходатайство об аресте экс-министра.
Напомним, Раиса Богатырева в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Стоит напомнить, что эксминистра здравоохранения Раису Богатыреву действительно задержали. “Была задержана пограничниками и передана в Национальной полиции. Задержали в аэропорту “Жуляны”, — сказал представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.