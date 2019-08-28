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Богатирьову доставили до суду в Києві

Богатирьову доставили до суду в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ексміністра охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову доставили до приміщення Печерського районного суду міста Києва. Це підтвердили журналістам у канцелярії суду, передає кореспондент УНН.

За словами працівників суду, Богатирьову дійсно привезли до суду.

Клопотання від слідчого у суді наразі реєструють, водночас поки невідомо, у якій залі відбуватиметься суд над ексміністром.

Як повідомляв УНН, 27 серпня ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову затримали українські правоохоронці.

Кримінальне провадження проти ексміністра було відкрито 19 червня 2014 року. Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

23 липня 2015-го рішенням Печерського райсуду надано дозвіл на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Богатирьової. Рішення суду про заочний арешт ексміністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової було ухвалене ще 2015 року.

Українські Національні Новини

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