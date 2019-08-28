Богатирьову доставили до суду в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ексміністра охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову доставили до приміщення Печерського районного суду міста Києва. Це підтвердили журналістам у канцелярії суду, передає кореспондент УНН.
За словами працівників суду, Богатирьову дійсно привезли до суду.
Клопотання від слідчого у суді наразі реєструють, водночас поки невідомо, у якій залі відбуватиметься суд над ексміністром.
Як повідомляв УНН, 27 серпня ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову затримали українські правоохоронці.
Кримінальне провадження проти ексміністра було відкрито 19 червня 2014 року. Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
23 липня 2015-го рішенням Печерського райсуду надано дозвіл на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Богатирьової. Рішення суду про заочний арешт ексміністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової було ухвалене ще 2015 року.