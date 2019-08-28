Богатыреву доставили в суд в Киеве

По словам работников суда, Богатыреву действительно привезли в суд.

Ходатайство от следователя в суде на данный момент регистрируют, в то же время пока неизвестно, в каком зале состоится суд над экс-министром.

Как сообщал УНН, 27 августа экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву задержали украинские правоохранители.

Уголовное производство против экс-министра было открыто 19 июня 2014 года. Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

23 июля 2015-го решением Печерского райсуда предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в отношении Богатыревой. Решение суда о заочном аресте экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой было принято еще в 2015 году.