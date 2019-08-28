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Ходатайство об аресте Богатыревой поступило в суд

Киев  •  УНН

 • 12316 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Печерский райсуд столицы поступило ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-министр здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом УНН сообщила пресс-секретар прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Во исполнение решения суда Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей", - сообщила пресс-секретар.

Так, объяснила Максимец, в мае 2015 Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киев. Время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде", - добавила она.

Как сообщал УНН, Богатыреву доставили в суд.

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