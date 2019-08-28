Суд взял Богатыреву под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, передает корреспондент УНН.
Суд избрал меру пресечения Богатыревой в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 6 млн грн.
Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании экс-главе МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.
Напомним, Раису Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).