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6 марта, 19:19 • 124422 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134778 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Суд взял Богатыреву под стражу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, передает корреспондент УНН.

Суд избрал меру пресечения Богатыревой в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 6 млн грн.

Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании экс-главе МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.

Напомним, Раису Богатыреву в Украине подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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