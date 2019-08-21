Супрун розповіла, чи хоче далі очолювати МОЗ

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Питання, хто буде очільником Міністерства охорони здоров'я у новому уряді, - у компетенції нового Прем'єр-міністра і можливої коаліції або ж партії, яка взяла більшість у Верховній Раді. Але у випадку, якщо буде підтримка подальших реформ і своя команда, то кожен би член чинного уряду залишався би на своїй посаді. Про це заявила очільниця МОЗ Уляна Супрун журналістам перед засіданням Кабміну, передає УНН.

"Це є вибір Прем'єр-міністра і, як буде, коаліції, або вибір партії,.. це буде їхнє рішення, не моє особисте", - вказала Супрун, відповідаючи на запитання, чи збирається вона залишатися на своїй посаді.

При цьому вона зауважила, що всі чекають до 29-го серпня, коли має відбутися урочисте засідання парламенту нового скликання, аби подивитися, що буде відбуватися далі. "Президент буде виступати, це буде показувати нам, який буде шлях, напрямок, вектор країни, і цієї ВР. Можливо навіть буде і представлення Прем'єр-міністра, побачимо, а тоді вже буде представлення уряду".

"Залежно від Прем'єр-міністра, залежно від того, як буде сприйматися політика трансформації системи охорони здоров'я, якби були такі можливості, що своя команда, підтримка фінансова, підтримка політична, щоби транформація далі відбувалася, я думаю, що кожен би залишився на своїй посаді і далі працював, кожен член нашого уряду", - додала вона.

Нагадаємо, 13 серпня кілька сотень людей прийшли під Офіс Президента з вимогою відставки Супрун.

Додамо, Кабмін у липні 2016 року призначив Супрун першим заступником міністра охорони здоров'я України. Відповідно до розпорядження Кабміну, з серпня 2016 року вона виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України. У лютому 2019 року Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов'язки очільниці МОЗ. Однак, за кілька днів Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки в.о. голови МОЗ.

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