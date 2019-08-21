Супрун розповіла, чи хоче далі очолювати МОЗ

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Питання, хто буде очільником Міністерства охорони здоров'я у новому уряді, - у компетенції нового Прем'єр-міністра і можливої коаліції або ж партії, яка взяла більшість у Верховній Раді. Але у випадку, якщо буде підтримка подальших реформ і своя команда, то кожен би член чинного уряду залишався би на своїй посаді. Про це заявила очільниця МОЗ Уляна Супрун журналістам перед засіданням Кабміну, передає УНН.