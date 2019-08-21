Супрун рассказала, хочет ли дальше возглавлять Минздрав

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вопрос, кто будет главой Министерства здравоохранения в новом правительстве, - в компетенции нового Премьер-министра и возможной коалиции или партии, взявшей большинство в Верховной Раде. Но в случае, если будет поддержка дальнейших реформ и своя команда, то каждый бы член действующего правительства оставался бы на своем посту. Об этом заявила руководительница Миздрава Ульяна Супрун журналистам перед заседанием Кабмина, передает УНН.