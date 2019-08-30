В МОЗ очікується зміна міністра — Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може відбутися ротація — очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівниця МОЗу Зоряна Скалецька — його заступницею. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, передає УНН.
Відповідаючи на запитання ведучої, з яких міркувань політична сила підтримала на посаду міністра охорони здоров’я пані Скалецьку, Давид Арахамія пояснив, що кандидатуру Зоряни Скалецької планували запропонувати на посаду заступника міністра охорони здоров’я.
“На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра”, — заявив Давид Арахамія.
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Пояснюючи, чому пан Радуцький відразу не посів міністерську посаду, Давид Арахамія пояснив: “Йому треба підготуватися, бо це посада... Йому треба привести всі свої справи по бізнесу... Він же зараз народний депутат, він не має керувати бізнесом, але він повинен підготуватись до декларування”.
Депутатка від “Слуги народу” Роксолана Підласа деталізувала, що у пана Радуцького є законопроєкти з пакету медичної реформи, які він хоче на своїй посаді керівника комітету провести через парламент. З її слів, після того, як законодавство буде напрацьоване, іти в міністерство та його імплементувати.
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Нагадаємо, стало відомо, коли Верховна Рада почне наступне засідання.