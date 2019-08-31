Радуцький не збирається очолювати МОЗ

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Народний депутат Михайло Радуцький заявив, що не планує бути міністром охорони здоров'я через 3 місяці. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут", - вказав він.

За словами Радуцького, він буде тісно співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я. "Вчора зібрався наш комітет, зустрілися з міністром. Намітили план перших 100 днів", - додав нардеп.

"Верховна Рада затвердила на посаді міністра Зоряну Скалецьку. Професіонала. Енергійного і геніального фахівця. Краще кандидатури ніж вона складно знайти. Саме тому її затвердили президент, прем'єр-міністр і більшість. Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров'я за кілька місяців може статися ротація - очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька - його заступником.

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