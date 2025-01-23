Радуцкий заверил, что без компромисса не будут приниматься решения по регулированию фармрынка
Киев • УНН
Радуцкий заверил, что без компромисса не будут приниматься решения по регулированию фармрынка.
Все решения по регулированию фармацевтического рынка будут приниматься только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и заверил, что без компромисса решения на голосование выноситься не будут, пишет УНН.
По его словам, дискуссии по законопроекту №11493 продолжаются, и документ не будут выносить на голосование в сессионном зале, пока не будет найдено компромиссное решение.
И это точно будет не так, что мы что-то примем, а потом игроки этого рынка будут говорить, это плохо или это хорошо. Все решения будут приниматься после обсуждений. Есть три игрока, и у каждого своя правда, то есть все равно должна быть история, которая будет где-то посередине заинтересованности всех трех игроков. И мы сегодня не спешим. По закону №11493: пока не будет найдена более-менее общая позиция, он в зал не попадет
Он добавил, что на базе комитета уже состоялось пять встреч по обсуждению этого законопроекта, еще три встречи со всеми игроками рынка состоялись на базе Министерства здравоохранения.
Напомним
В декабре 2024 года на фармацевтическом рынке разгорелся скандал из-за скандальных поправок к законопроекту №11493. Они предусматривают ряд радикальных изменений: ограничение закупки лекарств одним покупателем до 20% от общего объема производителя, введение единого электронного каталога для регулирования цен, установление квот на поставку критических лекарств, а также запрет маркетинговых договоров между производителями и аптеками. Фармсообщество предупреждало, что такие изменения могут привести к серьезным последствиям, а именно - дефициту лекарств, особенно в прифронтовых районах, значительному подорожанию медикаментов из-за запрета системы скидок, закрытию аптек в малых городах из-за низкой рентабельности, нарушению логистических цепей поставок, уменьшению ассортимента лекарств в аптеках.
Благодаря активной позиции участников фармрынка рассмотрение этого вопроса на комитете ВР перенесли. Однако, участники фармрынка опасаются, что рассмотрение изменений перенесли намеренно, чтобы "протянуть" их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения.