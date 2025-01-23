Радуцький запевнив, що без компромісу не будуть прийматись рішення щодо регулювання фармринку
Київ • УНН
Радуцький запевнив, що без компромісу не будуть прийматись рішення щодо регулювання фармринку.
Усі рішення щодо регулювання фармацевтичного ринку будуть ухвалюватися лише після консультацій з усіма зацікавленими сторонами. Про це заявив голова комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький і запевнив, що без компромісу рішення на голосування не виноситимуться, пише УНН.
За його словами, дискусії щодо законопроєкту №11493 продовжуються, і документ не виноситимуть на голосування у сесійній залі, доки не буде знайдено компромісне рішення.
І це точно буде не так, що ми щось приймемо, а потім гравці цього ринку будуть казати, це погано чи це добре. Усі рішення будуть прийматися після обговорень. Є три гравці, і в кожного своя правда, тобто все одно має бути історія, яка буде десь посередині зацікавленості всіх трьох гравців. І ми сьогодні не поспішаємо. По закону №11493: поки не буде знайдена більш-менш спільна позиція, він в зал не попаде
Він додав, що на базі комітету вже відбулось п'ять зустрічей щодо обговорення цього законопроєкту, ще три зустрічі зі всіма гравцями ринку відбулись на базі Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо
У грудні 2024 року на фармацевтичному ринку розгорівся скандал через скандальні поправки до законопроєкту №11493. Вони передбачають низку радикальних змін: обмеження закупівлі ліків одним покупцем до 20% від загального обсягу виробника, запровадження єдиного електронного каталогу для регулювання цін, встановлення квот на постачання критичних ліків, а також заборону маркетингових договорів між виробниками та аптеками. Фармспільнота попереджала, що такі зміни можуть призвести до серйозних наслідків, а саме - дефіциту ліків, особливо у прифронтових районах, значного подорожчання медикаментів через заборону системи знижок, закриття аптек у малих містах через низьку рентабельність, порушення логістичних ланцюгів постачання, зменшення асортименту ліків в аптеках.
Завдяки активній позиції учасників фармринку розгляд цього питання на комітеті ВР перенесли. Однак, учасники фармринку побоюються, що розгляд змін перенесли навмисно, щоб "протягнути" їх, коли трохи стихне обурення професійної спільноти і не буде часу для всестороннього обговорення.