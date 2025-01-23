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Радуцький запевнив, що без компромісу не будуть прийматись рішення щодо регулювання фармринку

Радуцький запевнив, що без компромісу не будуть прийматись рішення щодо регулювання фармринку

Київ • УНН

 • 27387 перегляди

Радуцький запевнив, що без компромісу не будуть прийматись рішення щодо регулювання фармринку.

Усі рішення щодо регулювання фармацевтичного ринку будуть ухвалюватися лише після консультацій з усіма зацікавленими сторонами. Про це заявив голова комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький і запевнив, що без компромісу рішення на голосування не виноситимуться, пише УНН.

За його словами, дискусії щодо законопроєкту №11493 продовжуються, і документ не виноситимуть на голосування у сесійній залі, доки не буде знайдено компромісне рішення.

І це точно буде не так, що ми щось приймемо, а потім гравці цього ринку будуть казати, це погано чи це добре. Усі рішення будуть прийматися після обговорень. Є три гравці, і в кожного своя правда, тобто все одно має бути історія, яка буде десь посередині зацікавленості всіх трьох гравців. І ми сьогодні не поспішаємо. По закону №11493: поки не буде знайдена більш-менш спільна позиція, він в зал не попаде

- заявив Радуцький.

Він додав, що на базі комітету вже відбулось п'ять зустрічей щодо обговорення цього законопроєкту, ще три зустрічі зі всіма гравцями ринку відбулись на базі Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо

У грудні 2024 року на фармацевтичному ринку розгорівся скандал через скандальні поправки до законопроєкту №11493. Вони передбачають низку радикальних змін: обмеження закупівлі ліків одним покупцем до 20% від загального обсягу виробника, запровадження єдиного електронного каталогу для регулювання цін, встановлення квот на постачання критичних ліків, а також заборону маркетингових договорів між виробниками та аптеками. Фармспільнота попереджала, що такі зміни можуть призвести до серйозних наслідків, а саме - дефіциту ліків, особливо у прифронтових районах, значного подорожчання медикаментів через заборону системи знижок, закриття аптек у малих містах через низьку рентабельність, порушення логістичних ланцюгів постачання, зменшення асортименту ліків в аптеках.

Завдяки активній позиції учасників фармринку розгляд цього питання на комітеті ВР перенесли. Однак, учасники фармринку побоюються, що розгляд змін перенесли навмисно, щоб "протягнути" їх, коли трохи стихне обурення професійної спільноти і не буде часу для всестороннього обговорення.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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