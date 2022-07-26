Советница Орбана ушла с должности после его речи о "смешании рас"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Советник премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш во вторник подала в отставку в связи с речью премьера Виктора Орбана о "смешении рас" в Европе, сообщает hvg.hu, пишет УНН.
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Так, один из самых давних советников Виктора Орбана Жужа Хегедюс подала в отставку с должности представителя премьер-министра, ответственного за социальную интеграцию. Социолог подтвердила свое решение изданию и показала письмо, которое написала Виктору Орбану и которое доставили премьер-министру во вторник утром.
"...после такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода: (...) я теперь вынуждена публично расстаться с вами из-за того, что было сказано в Бэиле-Тушнад", – говорится в письме.
В своем письме Виктору Орбану социолог отметила, что речь понравилась бы "самым кровожадным расоненавистникам", поэтому, несмотря на их 20-летнюю дружбу, им следует прекратить отношения.
Дополнение
Ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал возмущение, раскритиковав "смешивание" европейцев и неевропейцев.
Его комментарии вызвали негодование оппозиционных депутатов и европейских политиков.