Радниця Орбана пішла з посади після його промови про "змішування рас"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Радниця прем'єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш у вівторок подала у відставку у зв'язку з промовою прем'єра Віктора Орбана про "змішування рас" у Європі, повідомляє hvg.hu, пише УНН.
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Так, одна із найдавніших радниць Віктора Орбана Жужа Хегедюс подала у відставку з посади представника прем'єр-міністра, відповідального за соціальну інтеграцію. Соціолог підтвердила своє рішення виданню і показала листа, який написала Віктору Орбану і який доставили прем'єр-міністру у вівторок вранці.
"...після такої промови, яка суперечить усім моїм базовим цінностям, у мене не залишилося іншого виходу: (...) я тепер змушена публічно розлучитися з вами через те, що було сказано у Беїле-Тушнад", - йдеться у листі.
У своєму листі Віктору Орбану соціолог зауважила, що промова сподобалася б "найбільш кровожерливим расоненависникам", тому, незважаючи на їхню 20-річну дружбу, їм слід припинити відносини.
Доповнення
Ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав обурення, розкритикувавши "змішування" європейців та неєвропейців.
Його коментарі викликали обурення опозиційних депутатів та європейських політиків.