Радниця Орбана пішла з посади після його промови про "змішування рас"

Деталі

Так, одна із найдавніших радниць Віктора Орбана Жужа Хегедюс подала у відставку з посади представника прем'єр-міністра, відповідального за соціальну інтеграцію. Соціолог підтвердила своє рішення виданню і показала листа, який написала Віктору Орбану і який доставили прем'єр-міністру у вівторок вранці.

"...після такої промови, яка суперечить усім моїм базовим цінностям, у мене не залишилося іншого виходу: (...) я тепер змушена публічно розлучитися з вами через те, що було сказано у Беїле-Тушнад", - йдеться у листі.

У своєму листі Віктору Орбану соціолог зауважила, що промова сподобалася б "найбільш кровожерливим расоненависникам", тому, незважаючи на їхню 20-річну дружбу, їм слід припинити відносини.

Доповнення

Ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав обурення, розкритикувавши "змішування" європейців та неєвропейців.

Його коментарі викликали обурення опозиційних депутатів та європейських політиків.