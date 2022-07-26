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Радниця Орбана пішла з посади після його промови про "змішування рас"

Радниця Орбана пішла з посади після його промови про "змішування рас"

Київ • УНН

 • 842775 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Радниця прем'єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш у вівторок подала у відставку у зв'язку з промовою прем'єра Віктора Орбана про "змішування рас" у Європі, повідомляє hvg.hu, пише УНН.

Деталі

Так, одна із найдавніших радниць Віктора Орбана Жужа Хегедюс подала у відставку з посади представника прем'єр-міністра, відповідального за соціальну інтеграцію. Соціолог підтвердила своє рішення виданню і показала листа, який написала Віктору Орбану і який доставили прем'єр-міністру у вівторок вранці.

"...після такої промови, яка суперечить усім моїм базовим цінностям, у мене не залишилося іншого виходу: (...) я тепер змушена публічно розлучитися з вами через те, що було сказано у Беїле-Тушнад", - йдеться у листі.

У своєму листі Віктору Орбану соціолог зауважила, що промова сподобалася б "найбільш кровожерливим расоненависникам", тому, незважаючи на їхню 20-річну дружбу, їм слід припинити відносини.

Доповнення

Ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав обурення, розкритикувавши "змішування" європейців та неєвропейців.

Його коментарі викликали обурення опозиційних депутатів та європейських політиків.

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