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Орбан заявив про "змішування" європейців та неєвропейців: його коментарі викликали обурення

Орбан заявив про "змішування" європейців та неєвропейців: його коментарі викликали обурення

Київ • УНН

 • 312752 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав обурення, розкритикувавши "змішування" європейців та неєвропейців, пише УНН з посиланням на Sky News.

Цитата

"Ми (угорці) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Віктор Орбан під час виступу в суботу.

Його коментарі викликали обурення опозиційних депутатів та європейських політиків.

Деталі

Виступаючи в літньому університеті у Беїле-Тушнад у центральній Румунії, Орбан заявив, що "Захід розділений надвоє".

Він сказав, що половина складається з країн, де поєднуються європейські та інші неєвропейські народи. "Ці країни більше не є нацією", — сказав він.

Він сказав, що такі країни "продовжують боротися з Центральною Європою, щоб змінити нас, щоб ми були подібними до них".

"У духовному сенсі Захід перемістився до Центральної Європи", - додав він.

Це сталося у час, коли Орбан готується до поїздки до США, щоб виступити перед зборами консервативних активістів. Ультраконсервативний прем'єр-міністр стає дедалі популярнішим серед американських правих за свою опозицію імміграції, правам геїв та ліберальній політиці.

Реакція

Депутат Європарламенту від угорської опозиційної партії «Імпульс» Каталін Чех написала у Twitter: "Усім представникам "змішаної раси" в Угорщині, що б не означав цей безглуздий расистський випад: у вас може бути інший колір шкіри, ви можете родом із Європи або інших країн – ви один із нас, ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її".

Депутат Європарламенту від Румунії Алін Мітута написав у Twitter: "Говорити про расову чи етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, просто марно і небезпечно. Як і пан Орбан".

Доповнення

Під час свого виступу Орбан сказав, що Європейському Союзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти москви "не спрацювали".

У МЗС України відповіли, зазначивши, що заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що санкції не похитнули росію – це класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України.

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