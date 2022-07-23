ЄС потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, санкції проти росії провалилися - Орбан

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«Необхідна нова стратегія, яка повинна зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції… замість перемоги у війні», — сказав Орбан.

Деталі

Орбан, знову заявив, що Угорщина — член НАТО — не втручатиметься у війну в Україні.

Орбан раніше заявляв, що Угорщина не бажає підтримувати ембарго чи обмеження ЄС на імпорт російського газу, оскільки це підірве її економіку, яка приблизно на 85% залежить від імпорту російського газу.

У своєму виступі він сказав, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять росію та дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Орбан сказав, що ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі падають «як кості доміно», ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія.

«Ми сидимо в машині, у якої проколоті всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти», — сказав Орбан.

Він сказав, що таким чином Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу».

Орбан заявив, що для мирних переговорів між росією та Україною немає жодних шансів.

«Оскільки росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між росією та Америкою», — сказав він.

Орбан сказав, що загроза економічного спаду нависла над усією Європою, що також становить ризик для економіки Угорщини. Аналітики прогнозують, що наступного року зростання ВВП уповільниться приблизно до 2,5%.

"Ми маємо прийти до нової угоди з Європейським союзом, ці фінансові переговори йдуть, і ми прийдемо до угоди", - розповів він.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Kossuth Radio повторив кремлівський наратив, що санкції проти росії нібито завдають більше шкоди тим, хто їх вводить, заявивши, що "санкційна політика не виправдала сподівань".

В Україні не згодні із твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти росії – вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна росії.