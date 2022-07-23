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ЕС нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, санкции против рф провалились - Орбан

ЕС нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, санкции против рф провалились - Орбан

Киев • УНН

 • 192282 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, поскольку санкции против москвы не сработали. Об этом он сказал в своем выступлении в Румынии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения… вместо победы в войне», — сказал Орбан.

Детали

Орбан, вновь заявил, что Венгрия — член НАТО — не будет вмешиваться в войну в Украине.

Орбан ранее заявлял, что Венгрия не желает поддерживать эмбарго или ограничения ЕС на импорт российского газа, поскольку это подорвет ее экономику, которая примерно на 85% зависит от импорта российского газа.

В своем выступлении он сказал, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех китах: Украина может выиграть войну с россией с помощью оружия НАТО, санкции ослабят россию и дестабилизируют ее лидерство, санкции навредят россии больше, чем Европе, и что мир выстроится в очередь в поддержку Европы.

Орбан сказал, что эта стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся «как костяшки домино», цены на энергоносители резко выросли, и сейчас необходима новая стратегия.

«Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть», — сказал Орбан.

Он сказал, что таким образом Украина никогда не выиграет войну «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».

Орбан заявил, что для мирных переговоров между россией и Украиной нет никаких шансов.

«Поскольку россия хочет гарантий безопасности, эту войну можно закончить только мирными переговорами между россией и Америкой», — сказал он.

Орбан сказал, что угроза экономического спада нависла над всей Европой, что также представляет риск для экономики Венгрии. Аналитики прогнозируют, что в следующем году рост ВВП замедлится примерно до 2,5%.

"Мы должны прийти к новому соглашению с Европейским союзом, эти финансовые переговоры идут, и мы придем к соглашению", - рассказал он.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio повторил кремлевский нарратив, что санкции против рф якобы наносят больше вреда тем, кто их вводит, заявив, что "санкционная политика не оправдала надежд".

В Украине не согласны с утверждением о неэффективности международных санкций против россии - убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война рф.

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