В МИД ответили на "выстрел в грудь" от Орбана: причина не в санкциях, а в гибридной войне рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине не согласны с утверждением о неэффективности международных санкций против россии - убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война рф. Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Цитата

«В Украине не согласны с утверждением о неэффективности международных санкций против рф. Напомню, что они были введены в ответ на начавшуюся россией полномасштабную войну против нашего государства, которая уже унесла десятки тысяч жизней украинцев, оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома», - подчеркнул Николенко.

Детали

По его словам, санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны.

"Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война россии", - отметил спикер МИД. В кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах.

«Премьер-министр Венгрии должен призвать не к отмене санкций против россии в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот - к наращиванию эффективных шагов сдерживания российской агрессивной политики. Важно смотреть в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно россия. И только принудив ее к миру благодаря общим усилиям и единству можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни», - подчеркнул дипломат.

Министерство иностранных дел призывает партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против россии, устранению лазейок для обхода санкционного режима, а также дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio повторил кремлевский нарратив, что санкции против россии якобы наносят больше вреда тем, кто их вводит, заявив, что "санкционная политика не оправдала надежд".

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