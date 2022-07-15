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У МЗС відповіли на "постріл в груди" від Орбана: причина не в санкціях, а в гібридній війні рф

У МЗС відповіли на "постріл в груди" від Орбана: причина не в санкціях, а в гібридній війні рф

Київ • УНН

 • 197662 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні не погоджуються із твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти росії - вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна рф. Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенко, який є в розпорядженні УНН.

Цитата

«В Україні не погоджуються із твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти рф. Нагадаю, що вони були запроваджені у відповідь на розпочату росією повномасштабну війну проти нашої держави, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки», - наголосив Ніколенко.

Деталі

З його слів, санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни.

"Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна росії", - зазначив речник МЗС. У кремлі створили газову кризу в Європі, аби підірвати добробут в європейських країнах.

«Прем’єр-міністр Угорщини має закликати не до відміни санкцій проти росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики. Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно росія. І лише примусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна ґарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя», - підкреслив дипломат.

Міністерство закордонних справ закликає партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування об’ємів постачання важкого озброєння для української армії.

Контекст

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Kossuth Radio повторив кремлівський наратив, що санкції проти рф нібито завдають більше шкоди тим, хто їх запроваджує, заявивши, що "санкційна політика не виправдала сподівань".

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