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Санкції не похитнули рф - класичний приклад російської пропаганди: МЗС про заяву Орбана

Санкції не похитнули рф - класичний приклад російської пропаганди: МЗС про заяву Орбана

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що санкції не похитнули росію – це класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, передає УНН.

Цитата

«На другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити об‘єми постачання російського газу, прем‘єр-міністр Віктор Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ. Санкції не похитнули Росію - класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити», - написав Ніколенко у Facebook.

Деталі

Він наголосив, що важливо називати речі своїми іменами.

«Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії. РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах», - зазначив Ніколенко.

За його словами, заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити.

«Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити», - повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі ні в Угорщині, ні в Європі загалом.

«Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. І ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має «асиметричну перевагу», - написав Ніколенко.

Контекст

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти москви не спрацювали.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Kossuth Radio повторив кремлівський наратив, що санкції проти росії нібито завдають більше шкоди тим, хто їх вводить, заявивши, що "санкційна політика не виправдала сподівань".

В Україні не згодні із твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти росії – вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна росії.

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