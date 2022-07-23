Санкции не пошатнули рф - классический пример российской пропаганды: МИД о заявлении Орбана

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«На второй день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил увеличить объем поставки российского газа, премьер-министр Виктор Орбан возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против рф. Санкции не пошатнули россию – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - написал Николенко в Facebook.

Детали

Он подчеркнул, что важно называть вещи своими именами.

«Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны россии. рф наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе – заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, цель которого - подорвать мир и благосостояние в европейских странах», - отметил Николенко.

По его словам, закрывая глаза на преступления россии в Украине, мир в Европе не восстановить.

«путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Бесполезно надеяться, что уступки или задобривание будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты», - сообщил Николенко.

В МИД отметили, что без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом.

«Стратегия Европы должна основываться на совместных решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь россию к ответственности за ее преступления. И мы благодарны нашим европейским партнерам за неуступчивую позицию. Вместе мы обязательно победим россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что русская армия имеет «асимметричное преимущество», - написал Николенко.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против москвы не сработали.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio повторил кремлевский нарратив, что санкции против россии якобы наносят больше вреда тем, кто их вводит, заявив, что "санкционная политика не оправдала надежд".

В Украине не согласны с утверждением о неэффективности международных санкций против россии – убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война россии.