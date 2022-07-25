Орбан заявил о "смешивании" европейцев и неевропейцев: его комментарии вызвали возмущение

Цитата

"Мы (венгры) не являемся смешанной расой... и мы не хотим становиться смешанной расой", - сказал Виктор Орбан во время выступления в субботу.

Его комментарии вызвали возмущение оппозиционных депутатов и европейских политиков.

Детали

Выступая в летнем университете в Бэиле-Тушнад в центральной Румынии, Орбан заявил, что "Запад разделен надвое".

Он сказал, что половина состоит из стран, где смешиваются европейские и другие неевропейские народы. "Эти страны больше не являются нацией", — сказал он.

Орбан заявил, что такие страны "продолжают бороться с Центральной Европой, чтобы изменить нас, чтобы мы были подобны им".

"В духовном смысле Запад переместился в Центральную Европу", - добавил он.

Это произошло в то время, когда Орбан готовится к поездке в США, чтобы выступить перед собранием консервативных активистов. Ультраконсервативный премьер-министр становится все более популярным среди американских правых за свою оппозицию иммиграции, правам геев и либеральной политике.

Реакция

Депутат Европарламента от венгерской оппозиционной партии «Импульс» Каталин Чех написала в Twitter: "Всем представителям "смешанной расы" в Венгрии, что бы ни означал этот бессмысленный расистский выпад: у вас может быть другой цвет кожи, вы можете быть родом из Европы или других стран – вы один из нас, мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".

Депутат Европарламента от Румынии Алин Митута написал в Twitter: "Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, просто бесполезно и опасно. Как и господин Орбан".

Дополнение

Во время своего выступления Орбан сказал, что Европейскому Союзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против москвы "не сработали".

В МИД Украины ответили, отметив, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкции не пошатнули россию – это классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины.