Советник по нацбезопасности США Салливан поговорил с Патрушевым о вторжении в Украину

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"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня провел переговоры с генералом Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности России, чтобы вновь заявить о твердом и четком противодействии Соединенных Штатов ничем не спровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину", - сообщили в Белом доме.

Детали

Как отмечается, в разговоре Салливан изложил "обязательство Соединенных Штатов продолжать возлагать расходы на Россию, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и укреплять восточный фланг НАТО" при постоянной полной координации с союзниками и партнерами.

"Г-н Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, то Москва должна прекратить нападения на украинские города и поселки. Г-н Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине", - сказано в заявлении.

Ранее

Как писал УНН, президент Джо Байден в среду рассказал, как Соединенные Штаты потратят пакет суммой в 800 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.

Он включает в себя 800 зенитных систем, 9 000 портативных высокоточных противотанковых систем. Помощь также включает в себя 7 000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов.

США обещают также прислать Украине беспилотники.