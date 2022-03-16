Советник по нацбезопасности США Салливан поговорил с Патрушевым о вторжении в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сегодня провел переговоры с секретарем Совета безопасности рф Николаем Патрушевым. Американская сторона заявила о том, что продолжает противостоять неоправданному вторжению россии в Украину, пишет УНН со ссылкой на заявление Белого дома.
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"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня провел переговоры с генералом Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности России, чтобы вновь заявить о твердом и четком противодействии Соединенных Штатов ничем не спровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину", - сообщили в Белом доме.
Детали
Как отмечается, в разговоре Салливан изложил "обязательство Соединенных Штатов продолжать возлагать расходы на Россию, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и укреплять восточный фланг НАТО" при постоянной полной координации с союзниками и партнерами.
"Г-н Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, то Москва должна прекратить нападения на украинские города и поселки. Г-н Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине", - сказано в заявлении.
Ранее
Как писал УНН, президент Джо Байден в среду рассказал, как Соединенные Штаты потратят пакет суммой в 800 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.
Он включает в себя 800 зенитных систем, 9 000 портативных высокоточных противотанковых систем. Помощь также включает в себя 7 000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов.
США обещают также прислать Украине беспилотники.