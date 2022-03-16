Радник з національної безпеки США Салліван поговорив з Патрушевим про вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сьогодні провів переговори з секретарем Ради Безпеки рф Миколою Патрушевим. Американська сторона заявила про те, що продовжує протистояти невиправданому вторгненню Росії в Україну, пише УНН з посиланням на заяву Білого дому.
Цитата
"Радник з національної безпеки Джейк Салліван сьогодні провів переговори з генералом Миколою Патрушевим, секретарем Ради Безпеки Росії, щоб знову заявити про тверду і чітку протидію Сполучених Штатів нічим не спровокованому і невиправданому вторгненню Росії в Україну", - повідомили в Білому домі.
Деталі
Як зазначається, у розмові Салліван виклав "зобов'язання Сполучених Штатів продовжувати покладати витрати на Росію, підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України і зміцнювати східний фланг НАТО" при постійній повній координації з союзниками і партнерами.
"Пан Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва повинна припинити напади на українські міста і селища. Пан Салліван також попередив генерала Патрушева про наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні", - сказано в заяві.
Раніше
Як писав УНН, президент Джо Байден у середу розповів, як Сполучені Штати витратять пакет сумою у 800 мільйонів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні.
Він включає в себе 800 зенітних систем, 9 000 портативних високоточних протитанкових систем. Допомога також включає в себе 7 000 одиниць стрілецької зброї, кулеметів, дробовиків, гранатометів.
США обіцяють також надіслати Україні безпілотники.