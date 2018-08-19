Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы

Болтон высказался за то, чтобы американские власти “использовали все свои возможности для защиты не только выборов, но и широкого круга уязвимых систем в США”. Как он пояснил, речь идет о компьютерных системах “в правительственной сфере и частном бизнесе”, которые могут быть подвергнуты кибератакам.

“Я полагаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве”, — заверил Болтон. “Для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы наши противники, которые осуществляли операции в киберпространстве против нас или которые рассматривают это, понимали, что они заплатят значительно более высокую цену, если они сделают это, нежели, чем если они просто от этого воздержатся”, — добавил он.

“Именно поэтому наступательные операции в киберпространстве потенциально так важны. Если вы постоянно в обороне, то это не позволит создать структуры для сдерживания, на что мы нацелены”, — подчеркнул Болтон.

Помощника Трампа также попросили разъяснить высказывания главы Киберкомандования США и руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала-лейтенанта Пола Накасоне относительно санкционированных Вашингтоном мер для предотвращения вмешательства в американские выборы. В начале августа Накасоне фактически ушел от ответа на вопрос о том, было ли ему поручено предпринять кибератаки против России в ответ на якобы имевшие место атаки с ее стороны. Некоторые СМИ расценил это как возможное подтверждение того, что глава АНБ получил такое поручение.

"Полагаю, это означает именно то, на что он указывал, — сказал Болтон. Он отказался предоставить дополнительные подробности, сославшись на то, что речь идет о засекреченной информации.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду отменил директиву, принятую предыдущим президентом Бараком Обамой, которая устанавливала правила для применения кибероружия против противников страны, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.