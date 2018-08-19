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Радник Трампа виступив за кібератаки у відповідь на втручання у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтону слід відповідати кібератаками на спроби втрутитися в американські вибори або проникнути в американські комп’ютерні системи. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC на програмі This Week, інформує УНН.

Радник Трампа виступив за кібератаки у відповідь на втручання у вибори

Болтон висловився за те, щоб американська влада “використовувала всі свої можливості для захисту не тільки виборів, а й широкого кола вразливих систем у США”. Як він пояснив, мова йде про комп’ютерні системи “в урядовій сфері та приватному бізнесі”, які можуть бути піддані кібератакам.

“Я вважаю, що це дуже важливо, оскільки ми не хочемо війни у кіберпросторі. Ми хочемо миру в кіберпросторі”, — запевнив Болтон. “Для цього необхідно встановити засоби стримування, щоб наші противники, які здійснювали операції у кіберпросторі проти нас або які розглядають це, розуміли, що вони заплатять значно вищу ціну, якщо вони зроблять це”, — додав він.

“Саме тому наступальні операції у кіберпросторі потенційно так важливі. Якщо ви постійно в обороні, то це не дозволить створити структури для стримування, на що ми націлені”, — підкреслив Болтон.

Помічника Трампа також попросили роз’яснити висловлювання глави кіберкомандування США і керівника Агентства національної безпеки генерала-лейтенанта Пола Накасоне щодо санкціонованих Вашингтоном заходів для запобігання втручання в американські вибори. На початку серпня Накасоне фактично ухилився від відповіді на питання про те, чи було йому доручено вжити кібератак проти Росії у відповідь на атаки із її боку. Деякі ЗМІ розцінили це як можливе підтвердження того, що глава АНБ отримав таке доручення.

“Вважаю, це означає саме те, на що він вказував”, — сказав Болтон. Він відмовився надати додаткові подробиці, пославшись на те, що мова йде про засекречену інформацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу скасував директиву, прийняту попереднім президентом Бараком Обамою, яка встановлювала правила для застосування кіберзброї проти супротивників країни, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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