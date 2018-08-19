Радник Трампа виступив за кібератаки у відповідь на втручання у вибори

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтону слід відповідати кібератаками на спроби втрутитися в американські вибори або проникнути в американські комп’ютерні системи. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC на програмі This Week, інформує УНН.