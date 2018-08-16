ЗМІ: Трамп скасував обмеження на кібератаки проти ворогів США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп у середу скасував директиву, прийняту попереднім президентом Бараком Обамою, яка встановлювала правила для застосування кіберзброї проти супротивників країни, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.
Повідомляється, що Трамп підписав розпорядження про скасування класифікованих правил, відомих як "Директива президентської політики 20" (Presidential Policy Directive 20). Документ окреслював складний міжвідомчий процес, якого слід дотримуватися до того, як США здійснюватиме кібератаки, направлені, зокрема, на іноземних супротивників.
Зміна була охарактеризована як "наступальний крок", що має на меті допомогти у підтримці військових операцій, стримуванні зовнішнього від втручання у вибори та запобанні крадіжці інтелектуальної власності шляхом жорсткішого протистояння таким загрозам.
Поки не зрозуміло, які правила прийме адміністрація замість директиви Обами, пише видання. Низка чиновників підтвердили, що директива була замінена, але відмовилася розкривати деталі, посилаючись на гриф секретності процесу.
Як повідомляв УНН, Трамп може не втілити положення оборонного бюджету США щодо Криму та РФ.