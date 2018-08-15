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Трамп може не втілити положення оборонного бюджету США щодо Криму та РФ - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок підписав закон про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” (NDAA), проте вже через декілька годин після цього висловив зауваження стосовно півсотні положень закону, передає УНН з посиланням на USA Today.

Трамп може не втілити положення оборонного бюджету США щодо Криму та РФ - ЗМІ

У письмовій заяві, Трамп висловив зауваження щодо 52 положень закону, включаючи чотири з восьми положень, що стосуються конкретно Росії. У заяві сказано, що він може не виконувати положень, які, за його словами, являються суперечливими з конституційної точки зору, зазначає видання.

Так, під критику Трампа потрапили, зокрема, положення, що забороняють фінансування будь-яких проектів, де припускається визнання права Росії на Крим, та заборону на військову співпрацю з Росією до того часу, поки Росія не виведе війська з України.

Не вдовольнили Трампа і положення закону, що містять вимогу до адміністрації американського президента звітувати про кроки, вжиті у відповідь на порушення Росією угоди про Відкрите небо, а також надавати звіти стосовно нової угоди з ядерної зброї START.

Трамп зауважив, що такі положення підривають роль президента як "єдиного представника нації в міжнародних відносинах", зазначає видання.

Нагадаємо, 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет обсягом 716 млрд доларів на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня), який передбачає допомогу Україні.

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