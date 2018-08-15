Трамп может не воплотить положения оборонного бюджета США по Крыму и РФ - СМИ

В письменном заявлении, Трамп высказал замечания по 52 положениям закона, включая четыре из восьми положений, касающихся конкретно России. В заявлении сказано, что он может не выполнять положений, которые, по его словам, являются противоречивыми с конституционной точки зрения, отмечает издание.



Так, под критику Трампа попали, в частности, положения, запрещающие финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, и запрет на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.



Не прошло Трампа и положения закона, содержащие требование к администрации американского президента отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией соглашения об Открытом небе, а также предоставлять отчеты по новому соглашению по ядерному оружию START.



Трамп отметил, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя нации в международных отношениях", отмечает издание.



Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет в размере 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.



