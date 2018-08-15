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Трамп может не воплотить положения оборонного бюджета США по Крыму и РФ - СМИ

Киев • УНН

 • 8097 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал закон о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" (NDAA), однако уже через несколько часов после этого высказал замечания относительно полсотни положений закона, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Трамп может не воплотить положения оборонного бюджета США по Крыму и РФ - СМИ

В письменном заявлении, Трамп высказал замечания по 52 положениям закона, включая четыре из восьми положений, касающихся конкретно России. В заявлении сказано, что он может не выполнять положений, которые, по его словам, являются противоречивыми с конституционной точки зрения, отмечает издание.

Так, под критику Трампа попали, в частности, положения, запрещающие финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, и запрет на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.

Не прошло Трампа и положения закона, содержащие требование к администрации американского президента отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией соглашения об Открытом небе, а также предоставлять отчеты по новому соглашению по ядерному оружию START.

Трамп отметил, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя нации в международных отношениях", отмечает издание.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет в размере 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.

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