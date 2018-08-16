СМИ: Трамп отменил ограничения на кибератаки против врагов США

Сообщается, что Трамп подписал распоряжение об отмене классифицированных правил, известных как "Директива президентской политики 20" (Presidential Policy Directive 20). Документ очертил сложный межведомственный процесс, которого следует придерживаться до того, как США осуществлять кибератаки, направленные, в частности, иностранных противников.

Изменение была охарактеризована как "наступательный шаг", имеющий целью помочь в поддержке военных операций, сдерживании внешнего от вмешательства в выборы и запобанни краже интеллектуальной собственности путем жесткого противостояния таким угрозам.

Пока неясно, какие правила примет администрация вместо директивы Обамы, пишет издание. Ряд чиновников подтвердили, что директива была заменена, но отказалась раскрывать детали, ссылаясь на гриф секретности процесса.

Как сообщал УНН, Трамп может не воплотить положения оборонного бюджета США по Крыму и РФ.