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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74390 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62897 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70489 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116984 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143290 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108800 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Радивилов второй раз подряд стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Радивилов второй раз подряд стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Спортивного гимнаста Игоря Радивилова и его наставника Вячеслава Лаврухина признали лучшим спортсменом и тренером ноября в Украине соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 по спортивной гимнастике Игорь Радивилов получил высокое признание НОК благодаря выступлению на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, где он получил золотую медаль в упражнениях на кольцах и принес Украине "серебро" в опорном прыжке.

Подводя итогам ноября, экспертная комиссия НОК отметила замечательные выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях по биатлону, велоспорту, дзюдо, спортивной гимнастике и фехтованию.

Отметим, что И.Радивилов второй раз подряд получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине. В октябре спортивного гимнаста удостоили такого звания за "серебро" мирового первенства в опорном прыжке.

Украинские Национальные Новости

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