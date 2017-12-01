Радивилов второй раз подряд стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 по спортивной гимнастике Игорь Радивилов получил высокое признание НОК благодаря выступлению на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, где он получил золотую медаль в упражнениях на кольцах и принес Украине "серебро" в опорном прыжке.

Подводя итогам ноября, экспертная комиссия НОК отметила замечательные выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях по биатлону, велоспорту, дзюдо, спортивной гимнастике и фехтованию.

Отметим, что И.Радивилов второй раз подряд получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине. В октябре спортивного гимнаста удостоили такого звания за "серебро" мирового первенства в опорном прыжке.