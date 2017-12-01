Радівілов вдруге поспіль став найкращим спортсменом місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова і його наставника В’ячеслава Лаврухіна визнано найкращим спортсменом та тренером листопада в Україні відповідно. Про це інформує прес-служба НОК України, передає УНН.
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов отримав високе визнання НОК завдяки виступу на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі, де він здобув золоту медаль у вправах на кільцях та приніс Україні "срібло" в опорному стрибку.
Підводячи підсумки листопада Експертна комісія НОК відзначила чудові виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях з біатлону, велоспорту, дзюдо, спортивної гімнастики та фехтування.
Зазначимо, що І.Радівілов вдруге поспіль здобув звання найкращого спортсмена місяця в Україні. У жовтні спортивного гімнаста удостоїли такого звання за "срібло" світової першості в опорному стрибку.