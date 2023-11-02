Радиолокационные системы и бронетранспортеры: Германия передала Украине новую партию военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает две радиолокационные системы TRML-4D, бронетранспортеры, разведывательные дроны, терминалы для спутниковой связи и другое оборудование. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:
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- 12 бронетранспортеров (БТР);
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- 2 радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
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- 7 разведывательных дронов Primoco ONE;
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- 2 системы самозащиты вертолетов AMPS;
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- 2 системы самозащиты вертолетов AMPS ;
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- 5 беспилотных надводных дронов;
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- 10 000 защитных очков;
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- 32 терминала для спутниковой связи;
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- 1 принтер для печати печатных плат;
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- 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа ;
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- 12 грузовиков MAN TGS ;
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- 30 000 комплектов зимней одежды.
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Также Германия готовит к передаче 25 танков Leopard 1A5, которые профинансированы в рамках совместного проекта с Данией.
Дополнение
27 октября правительство Германии сообщало, что передало Украине, в частности, один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, ракеты к IRIS-T SLS и боеприпасы к реактивным системам MARS II.