Радиолокационные системы и бронетранспортеры: Германия передала Украине новую партию военной помощи

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 35749 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 19026 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 44364 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 145505 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 54225 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 109222 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 162020 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153384 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154489 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159922 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 65141 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 68417 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 63356 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 83173 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 24847 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 35743 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 83216 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 145494 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 246233 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 298551 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 24872 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 48099 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46977 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60023 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80994 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Радиолокационные системы и бронетранспортеры: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Киев • УНН

 • 125912 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает две радиолокационные системы TRML-4D, бронетранспортеры, разведывательные дроны, терминалы для спутниковой связи и другое оборудование. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

Радиолокационные системы и бронетранспортеры: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Детали

Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:

  • 12 бронетранспортеров (БТР);
  • 2 радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 7 разведывательных дронов Primoco ONE;
  • 2 системы самозащиты вертолетов AMPS;
  • 2 системы самозащиты вертолетов AMPS ;
  • 5 беспилотных надводных дронов;
  • 10 000 защитных очков;
  • 32 терминала для спутниковой связи;
  • 1 принтер для печати печатных плат;
  • 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа ;
  • 12 грузовиков MAN TGS ;
  • 30 000 комплектов зимней одежды.

Также Германия готовит к передаче 25 танков Leopard 1A5, которые профинансированы в рамках совместного проекта с Данией.

Дополнение

27 октября правительство Германии сообщало, что передало Украине, в частности, один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, ракеты к IRIS-T SLS и боеприпасы к реактивным системам MARS II.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68