ЗРК IRIS-T, боєприпаси і не тільки: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає, зокрема один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM, ракети до IRIS-T SLS та боєприпаси до реактивних систем MARS II. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:
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- 4 бронетранспортери;
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- один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM;
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- ракети до IRIS-T SLSI;
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- радар для TRML-4D;
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- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
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- 8 розвідувальних безпілотників VECTOR;
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- чотири наземні радари GO12;
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- п’ять надводних безпілотників;
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- шість машин прикордонної служби;
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- 10 тисяч захисних окулярів;
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- чотири сідельні тягачі 8x8 і чотири напівпричепи;
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- 155-мм боєприпаси.
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Доповнення
Україна очікує від Німеччини додаткових 1,4 мільярда євро нового "зимового пакету" допомоги, куди зокрема увійде посилення протиповітряної оборони.
Також, як заявил президент Володимир Зеленський, Україна веде роботу з партнерами у Німеччині для підписання угод про спільне виробництво систем ППО.
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