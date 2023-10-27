ЗРК IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Детали

Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:



4 бронетранспортера;



один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM;



ракеты к IRIS-T SLSI;



радар для TRML-4D;



боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;



8 разведывательных беспилотников VECTOR;



четыре наземных радара GO12;



пять надводных беспилотников;



шесть машин пограничной службы;



10 тысяч защитных очков;



четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;



155-мм боеприпасы.



Дополнение

Украина ожидает от Германии дополнительных 1,4 миллиарда евро нового "зимнего пакета" помощи, куда в частности войдет усиление противовоздушной обороны.

Также, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина ведет работу с партнерами в Германии для подписания соглашений о совместном производстве систем ПВО.

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