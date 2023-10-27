ЗРК IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новую партию военной помощи

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 5296 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 58038 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 36299 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 59610 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 180677 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 67088 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 117583 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166697 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154681 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155269 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 78678 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 82238 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 77215 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 110033 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 43628 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 57863 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 110053 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 180465 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 258442 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 310351 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 8850 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 43660 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52507 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51168 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63861 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

ЗРК IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Киев • УНН

 • 66451 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает, в частности один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, ракеты к IRIS-T SLS и боеприпасы к реактивным системам MARS II.Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

ЗРК IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Детали

Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:

  • 4 бронетранспортера;
  • один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM;
  • ракеты к IRIS-T SLSI;
  • радар для TRML-4D;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
  • 8 разведывательных беспилотников VECTOR;
  • четыре наземных радара GO12;
  • пять надводных беспилотников;
  • шесть машин пограничной службы;
  • 10 тысяч защитных очков;
  • четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;
  • 155-мм боеприпасы.

Дополнение

Украина ожидает от Германии дополнительных 1,4 миллиарда евро нового "зимнего пакета" помощи, куда в частности войдет усиление противовоздушной обороны

Также, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина ведет работу с партнерами в Германии для подписания соглашений о совместном производстве систем ПВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: IRIS-T: в Military Media Center рассказали, на что способен ЗРК

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23