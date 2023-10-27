ЗРК IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новую партию военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает, в частности один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, ракеты к IRIS-T SLS и боеприпасы к реактивным системам MARS II.Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:
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- 4 бронетранспортера;
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- один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM;
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- ракеты к IRIS-T SLSI;
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- радар для TRML-4D;
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- боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
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- 8 разведывательных беспилотников VECTOR;
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- четыре наземных радара GO12;
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- пять надводных беспилотников;
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- шесть машин пограничной службы;
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- 10 тысяч защитных очков;
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- четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;
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- 155-мм боеприпасы.
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Дополнение
Украина ожидает от Германии дополнительных 1,4 миллиарда евро нового "зимнего пакета" помощи, куда в частности войдет усиление противовоздушной обороны.
Также, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина ведет работу с партнерами в Германии для подписания соглашений о совместном производстве систем ПВО.
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