Україна очікує від Німеччини "зимового пакету" допомоги на 1,4 млрд євро - Прем'єр

Цитата

"Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні на 1,4 мільярда євро, у який зокрема увійдуть засоби ППО. Вдячний канцлеру Олафу Шольцу та всьому німецькому народу за підтримку!" - написав Шмигаль у соцмережі X.

Нагадаємо

Шмигаль бере участь у німецько-українському бізнес-форумі в Берліні.

Однією з оголошених домовленостей під час форуму було створення АТ "Українська оборонна промисловість" та німецьким оборонним концерном Rheinmetall спільного підприємства, що буде займатися обслуговуванням та ремонтом західної техніки та локалізацією виробництва провідних зразків техніки німецького концерну.