Украина ожидает от Германии "зимнего пакета" помощи на 1,4 млрд евро - Премьер

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"Германия готовит зимний пакет помощи Украине на 1,4 миллиарда евро, в который в частности войдут средства ПВО. Благодарен канцлеру Олафу Шольцу и всему немецкому народу за поддержку!" - написал Шмыгаль в соцсети X.

Напомним

Шмыгаль участвует в немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Одной из объявленных договоренностей во время форума было создание АО "Украинская оборонная промышленность" и немецким оборонным концерном Rheinmetall совместного предприятия, которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники и локализацией производства ведущих образцов техники немецкого концерна.