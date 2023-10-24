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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ожидает от Германии "зимнего пакета" помощи на 1,4 млрд евро - Премьер

Киев • УНН

 • 140832 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина ожидает от Германии дополнительных 1,4 миллиарда евро нового "зимнего пакета" помощи, куда в частности войдет усиление противовоздушной обороны, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, пишет УНН.

Украина ожидает от Германии "зимнего пакета" помощи на 1,4 млрд евро - Премьер

Цитата

"Германия готовит зимний пакет помощи Украине на 1,4 миллиарда евро, в который в частности войдут средства ПВО. Благодарен канцлеру Олафу Шольцу и всему немецкому народу за поддержку!" - написал Шмыгаль в соцсети X. 

Напомним

Шмыгаль участвует в немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Одной из объявленных договоренностей во время форума было создание АО "Украинская оборонная промышленность" и немецким оборонным концерном Rheinmetall совместного предприятия, которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники и локализацией производства ведущих образцов техники немецкого концерна.

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