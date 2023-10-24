Украина ожидает от Германии "зимнего пакета" помощи на 1,4 млрд евро - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина ожидает от Германии дополнительных 1,4 миллиарда евро нового "зимнего пакета" помощи, куда в частности войдет усиление противовоздушной обороны, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, пишет УНН.
Цитата
"Германия готовит зимний пакет помощи Украине на 1,4 миллиарда евро, в который в частности войдут средства ПВО. Благодарен канцлеру Олафу Шольцу и всему немецкому народу за поддержку!" - написал Шмыгаль в соцсети X.
Напомним
Шмыгаль участвует в немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.
Одной из объявленных договоренностей во время форума было создание АО "Украинская оборонная промышленность" и немецким оборонным концерном Rheinmetall совместного предприятия, которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники и локализацией производства ведущих образцов техники немецкого концерна.