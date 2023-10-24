Україна веде роботу з Німеччиною над підписанням угод про спільне виробництво систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна веде роботу партнерам у Німеччині для підписання угод про спільне виробництво систем ППО. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на шостому німецько-економічному форумі, передає кореспондент УНН.
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«Ми будуємо спеціальні відносини з найбільш потужними країнами світу, щоб дати нашим містам надійний повітряний щит від російського терору. Звичайно, серед таких країн – Німеччина. Ми працюємо над угодами з партнерами щодо спільного виробництва систем ППО. Це стратегічне завдання. Не сумніваюся, що ми здатні його реалізувати», - зазначив Зеленський.
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Він зазначив, що на реалізацію цього завдання потрібен час, а цієї зими Україна потребуватиме партнерської підтримки для захисту від ворожих атак.
Голова держави також порадив представникам німецьких компаній звернути увагу на оборонну сферу України, в якій країна нарощує виробництво зброї та техніки. Зеленський назвав цю сферу пріоритетом номер один та зазначив, що деякі німецькі компанії вже почали співпрацювати з українськими.
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