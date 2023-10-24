Украина ведет работу с Германией над подписанием соглашений о совместном производстве систем ПВО - Зеленский

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«Мы строим специальные отношения с наиболее мощными странами мира, чтобы дать нашим городам надежный воздушный щит от российского террора. Конечно, среди таких стран – Германия. Мы работаем над соглашениями с партнерами по совместному производству систем ПВО. Это стратегическая задача. Не сомневаюсь, что мы способны ее реализовать», - отметил Зеленский.

Детали

Он отметил, что на реализацию этой задачи нужно время, а этой зимой Украина будет нуждаться в партнерской поддержке для защиты от вражеских атак.

Глава государства также посоветовал представителям немецких компаний обратить внимание на оборонную сферу Украины, в которой страна наращивает производство оружия и техники. Зеленский назвал эту сферу приоритетом номер один и отметил, что некоторые немецкие компании уже начали сотрудничать с украинскими.

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