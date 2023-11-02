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Радіолокаційні системи та бронетранспортери: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Київ • УНН

 • 125912 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає дві радіолокаційні системи TRML-4D, бронетранспортери, розвідувальні дрони, термінали для супутникового зв’язку та інше обладнання. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.

Радіолокаційні системи та бронетранспортери: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Деталі

Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • 12 бронетранспортерів (БТР);
  • 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D ;
  • 7 розвідувальних дронів Primoco ONE ;
  • 2 системи самозахисту гелікоптерів AMPS ;
  • 2 системи самозахисту гелікоптерів AMPS ;
  • 5 безпілотних надводних дронів;
  • 10 000 захисних окулярів;
  • 32 термінали для супутникового зв’язку ;
  • 1 принтер для друку друкованих плат ;
  • 4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи ;
  • 12 вантажівок MAN TGS ;
  • 30 000 комплектів зимового одягу.

Також Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.

Доповнення

27 жовтня уряд Німеччини повідомляв, що передав Україні, зокрема, один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM, ракети до IRIS-T SLS та боєприпаси до реактивних систем MARS II.

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