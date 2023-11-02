Радіолокаційні системи та бронетранспортери: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає дві радіолокаційні системи TRML-4D, бронетранспортери, розвідувальні дрони, термінали для супутникового зв’язку та інше обладнання. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:
-
- 12 бронетранспортерів (БТР);
-
- 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D ;
-
- 7 розвідувальних дронів Primoco ONE ;
-
- 2 системи самозахисту гелікоптерів AMPS ;
-
- 2 системи самозахисту гелікоптерів AMPS ;
-
- 5 безпілотних надводних дронів;
-
- 10 000 захисних окулярів;
-
- 32 термінали для супутникового зв’язку ;
-
- 1 принтер для друку друкованих плат ;
-
- 4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи ;
-
- 12 вантажівок MAN TGS ;
-
- 30 000 комплектів зимового одягу.
-
Також Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.
Доповнення
27 жовтня уряд Німеччини повідомляв, що передав Україні, зокрема, один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM, ракети до IRIS-T SLS та боєприпаси до реактивних систем MARS II.