Радикальная партия требует отставки главы НБУ В.Гонтаревой

ukru
12 марта, 19:49 • 89003 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121898 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 114125 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111477 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 138998 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114086 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121115 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130331 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140416 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144674 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 26957 просмотра
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 19312 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 40105 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 42554 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

21:54 • 24231 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 88996 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 121896 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 104133 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111418 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 138998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138406 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146444 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151274 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149712 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153049 просмотра
Актуальное
Радикальная партия требует отставки главы НБУ В.Гонтаревой

Радикальная партия требует отставки главы НБУ В.Гонтаревой

Киев • УНН

 • 8178 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Народные депутаты требуют немедленно рассмотреть и внести изменения в Конституцию Украины, которые предусматривают усиление ответственности Национального банка Украины за свои действия, а также уволить нынешнюю главу НБУ Валерий Гонтареву. Об этом народный депутат Олег Ляшко заявил на заседании Согласительного совета, передает УНН.

"Мы настаиваем на принятии в парламенте изменений в Конституцию, которые возложат обязанности на Национальный банк... Мы предлагаем радикально менять экономическую политику и монетарную политику, которую проводит нынешнее руководство НБУ. А нет, то я лично пойду выброшу В.Гонтареву из Нацбанка, если она и в дальнейшем будет грабить украинцев. И хватит уже покрывать всю коррупцию Национального банка. Мы требуем от Президента Петра Порошенко внести представление в парламент об увольнении В.Гонтаревой с должности главы Нацбанка, а Парламенту принять соответствующее решение", - сказал О.Ляшко.

Кроме того, нардеп заявил, что Парламент безотлагательно должен проголосовать за законопроект, согласно которому будет усиливаться ответственность Национального банка Украины за его действия.

"Мы настаиваем, чтобы Парламент безотлагательно рассмотрел наш законопроект об изменениях в Конституцию Украины, который мы зарегистрировали уже длительное время назад, и 180 народных депутатов подписались под инициированным нашей фракцией законопроектом о внесении изменений в Конституцию, который меняет полномочия и усиливает ответственность Национального банка Украины. Сегодня в соответствии со ст. 99 Конституции Украины ответственность Нацбанка это лишь соблюдение стабильности курса гривны", - рассказал О.Ляшко.

Также нардеп отмечает, что нужно принять законопроект по обеспечению прозрачности деятельности НБУ и повышению его ответственности перед обществом.

"Еще один законопроект 5257 относительно обеспечения прозрачности деятельности НБУ и повышения его ответственности перед обществом. Где мы предлагаем внедрение целого ряда механизмов, которые будут способствовать подотчетности и прозрачности деятельности Национального банка. Именно руководство НБУ выступает против наших инициатив мотивируя тем, что НБУ является независимым государственным институтом. Мы ни в коем случае не хотим лишить НБУ независимости, но когда политика руководства НБУ приводит к обнищанию миллионов украинцеви когда руководство НБУ получает миллионные зарплаты ежемесячно и все это за счет украинцев, то мы считаем, что руководство НБУ должно за это отвечать", - подчеркнул О.Ляшко.

По его словам, также в ближайшее время необходимо собрать Национальный совет НБУ и провести анализ работы НБУ.

"Также мы требуем немедленно собрать заседание Национального совета НБУ, который напомню формируется с участием представителей ВР и Президента, проанализировать текущую ситуацию на валютном рынке и указать обществу причины снижения курса гривны и что делает руководство НБУ, Совет Национального банка для того чтобы курс стабилизировать", - добавил О.Ляшко.

Напомним, по словам экспертов, НБУ намеренно способствовал банкротству банка "Михайловский", чтобы за счет его кредитного портфеля спасти "Платинум банк".

Обнародованная правовая экспертиза подтвердила, что банк "Михайловский" был отнесен к категории неплатежеспособных необоснованно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы