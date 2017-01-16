Радикальная партия требует отставки главы НБУ В.Гонтаревой

"Мы настаиваем на принятии в парламенте изменений в Конституцию, которые возложат обязанности на Национальный банк... Мы предлагаем радикально менять экономическую политику и монетарную политику, которую проводит нынешнее руководство НБУ. А нет, то я лично пойду выброшу В.Гонтареву из Нацбанка, если она и в дальнейшем будет грабить украинцев. И хватит уже покрывать всю коррупцию Национального банка. Мы требуем от Президента Петра Порошенко внести представление в парламент об увольнении В.Гонтаревой с должности главы Нацбанка, а Парламенту принять соответствующее решение", - сказал О.Ляшко.

Кроме того, нардеп заявил, что Парламент безотлагательно должен проголосовать за законопроект, согласно которому будет усиливаться ответственность Национального банка Украины за его действия.

"Мы настаиваем, чтобы Парламент безотлагательно рассмотрел наш законопроект об изменениях в Конституцию Украины, который мы зарегистрировали уже длительное время назад, и 180 народных депутатов подписались под инициированным нашей фракцией законопроектом о внесении изменений в Конституцию, который меняет полномочия и усиливает ответственность Национального банка Украины. Сегодня в соответствии со ст. 99 Конституции Украины ответственность Нацбанка это лишь соблюдение стабильности курса гривны", - рассказал О.Ляшко.

Также нардеп отмечает, что нужно принять законопроект по обеспечению прозрачности деятельности НБУ и повышению его ответственности перед обществом.

"Еще один законопроект 5257 относительно обеспечения прозрачности деятельности НБУ и повышения его ответственности перед обществом. Где мы предлагаем внедрение целого ряда механизмов, которые будут способствовать подотчетности и прозрачности деятельности Национального банка. Именно руководство НБУ выступает против наших инициатив мотивируя тем, что НБУ является независимым государственным институтом. Мы ни в коем случае не хотим лишить НБУ независимости, но когда политика руководства НБУ приводит к обнищанию миллионов украинцеви когда руководство НБУ получает миллионные зарплаты ежемесячно и все это за счет украинцев, то мы считаем, что руководство НБУ должно за это отвечать", - подчеркнул О.Ляшко.

По его словам, также в ближайшее время необходимо собрать Национальный совет НБУ и провести анализ работы НБУ.

"Также мы требуем немедленно собрать заседание Национального совета НБУ, который напомню формируется с участием представителей ВР и Президента, проанализировать текущую ситуацию на валютном рынке и указать обществу причины снижения курса гривны и что делает руководство НБУ, Совет Национального банка для того чтобы курс стабилизировать", - добавил О.Ляшко.

Напомним, по словам экспертов, НБУ намеренно способствовал банкротству банка "Михайловский", чтобы за счет его кредитного портфеля спасти "Платинум банк".

Обнародованная правовая экспертиза подтвердила, что банк "Михайловский" был отнесен к категории неплатежеспособных необоснованно.