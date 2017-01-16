Радикальна партія вимагає відставки глави НБУ В.Гонтаревої

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Народні депутати вимагають негайно розглянути та внести зміни до Конституції України, які передбачають посилення відповідальності Національного банку України за свої дії, а також звільнити нинішню голову НБУ Валерію Гонтареву. Про це народний депутат Олег Ляшко заявив на засіданні Погоджувальної Ради, передає УНН.

“Ми наполягаємо на прийнятті в Парламенті змін до Конституції, які покладуть обов’язки на Національний банк...Ми пропонуємо радикально міняти економічну політику і монетарну політику, яку проводить нинішнє керівництво НБУ. А ні, то я особисто піду викину В.Гонтареву із Нацбанку, якщо вона і надалі буде грабувати українців. І досі вже покривати всю корупцію Національного банку. Ми вимагаємо від Президента Петра Порошенка внести подання до Парламенту про звільнення В.Гонтаревої з посади голови Нацбанку, а Парламенту прийняти відповідне рішення”, — сказав О.Ляшко.

Окрім того, нардеп заявив, що Парламент невідкладно має проголосувати за законопроект згідно якого буде посилюватися відповідальність Національного банку України за його дії.

“Ми наполягаємо, щоб Парламент невідкладно розглянув наш законопроект про зміни до Конституції України, який ми зареєстрували вже тривалий час тому, і 180 народних депутатів підписалися під ініційованим нашою фракцією законопроектом про внесення змін до Конституції, який міняє повноваження і посилює відповідальність Національного банку України. Сьогодні відповідно до ст.. 99 Конституції України відповідальність Нацбанку це лише дотримання стабільності курсу гривні”, — розповів О.Ляшко.

Також нардеп наголошує, що потрібно прийняти законопроект щодо забезпечення прозорості діяльності НБУ та підвищення його відповідальності перед суспільством.

“Ще однин законопроект 5257 щодо забезпечення прозорості діяльності НБУ та підвищення його відповідальності перед суспільством. Де ми пропонуємо впровадження цілого ряду механізмів, які сприятимуть підзвітності і прозорості діяльності Національного банку. Саме керівництво НБУ виступає проти наших ініціатив мотивуючи тим, що НБУ є незалежною державною інституцією. Ми в жодному випадку не хочемо позбавити НБУ незалежності, але коли політика керівництва НБУ призводить до зубожіння мільйонів українців і коли керівництво НБУ отримує мільйонні зарплати щомісяця і все це за рахунок українців, то ми вважаємо що керівництво НБУ має за це відповідати”, — наголосив О.Ляшко.

За його словами, також найближчим часом необхідно зібрати Національну раду НБУ та провести аналіз роботи НБУ.

"Також ми вимагаємо негайно зібрати засідання Національної ради НБУ, яка нагадаю формується за участю представників ВР і Президента, проаналізувати поточну ситуацію на валютному ринку і вказати суспільству причини зниження курсу гривні і що робить керівництво НБУ, Рада Національного банку для того щоб курс стабілізувати“, — додав О.Ляшко.

Нагадаємо, за словами експертів, НБУ навмисно сприяв банкрутству банку “Михайлівський”, аби за рахунок його кредитного портфелю врятувати “Платинум банк”.

Оприлюднена правова експертиза підтвердила, що банк “Михайлівський” було віднесено до категорії неплатоспроможних необґрунтовано

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